Facebook'un 2019'daki Büyük Yenilikleri
Skandalların platformu Facebook, 2019 için hazırladığı çok önemli yenilikleri ortaya çıkardı.
Facebook'un skandallarının dinmek bilmediği 2018'in ardından Mark Zuckerberg, şirketinin "topluluğa ve gizliliğe" odaklanacağını söyledi. Facebook'un F8 etkinliğinde konuşan Zuckerberg, platforma güvenin azalmasından ve yapacakları yeniliklerden bahsetti.
Facebook'un "FB5" kod adlı yeni sürümü, platformun birçok özelliğinde değişiklik yapacak. Sosyal dev bu konuda bol miktarda bilgi paylaştı, ancak burada en önemlilerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Yeni Web ve Mobil Tasarımları
Facebook'un beşinci tasarım yeniliği olan "FB5" grupları öne çıkarırken, şık görünmeye, daha hızlı ve güvenilir olmaya odaklanacak. Yeni Facebook mobil uygulaması çok daha hızlı olacak ve daha yoğun bir deneyim sunacak. Facebook logosunun da değişiklikler kapsamında yenileneceği belirtiliyor.
Yeni Facebook masaüstü web sitesi, çok daha az kaynak tüketecek ve mobildeki tasarım dilini paylaşacak. Yenilenen web sayfası, önümüzdeki aylarda hazır olacak. Değişikliklerin bazıları ise şimdiden kullanıma sunulmuş durumda.
Odak, Topluluk Oluşturma
Hem gizli, hem de halka açık gruplar, Facebook'un en çok üzerinde durduğu alan. Grupları bulmak ve onlara katılmak, yeniden tasarlanan Gruplar sekmesi sayesinde artık daha kolay olacak. Burada gruplarınızın kişiselleştirilmiş bir haber akışı görüntülenecek. Grup önerileri, uygulamada yaptıklarınızla daha alakalı olacak.
Facebook'un "flört hizmeti" Facebook Dating, daha çok ülkeye açılacak ve "gizli aşık" moduyla gelecek. Bu programa isteğe bağlı olarak katılanlar, ilgilendikleri dokuz arkadaş seçebilecekler. Eğer karşı taraf da bu programa katılır ve sizi "gizli aşkı" olarak seçerse, eşleşeceksiniz. "Gizli aşk" karşılıklı değilse, iki taraf da bundan haberdar olmayacak. Bununla birlikte birden fazla insana "gizli aşk beslemek" Facebook'u yeni bir tartışmanın içine sokabilir gibi görünüyor.
Yeni arkadaş bulmaya yönelik "Yeni arkadaş bul" işlevi de isteğe bağlı olacak ve sadece yeni arkadaş tanımak isteyenlere görüneceksiniz. Bu işlev, gruplarınızla da çalışacak ve sevdiğiniz gruptan kişi eklemenize izin verecek.
Diğer Yenilikler
Elden geçen Etkinlikler sekmesi, şehrinizi dolaşmayı kolaylaştıracak. Arkadaşlarınızla organiza olabilecek, yerel işletmeleri bulabilecek ve kişisel tercihlerinize göre yeni restoranlar keşfedebileceksiniz.
Facebook'un yenilikleri, peşpeşe gelmeye devam eden gizlilik sorunlarını ve veri sızıntılarını çözecek mi, hep beraber göreceğiz.
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