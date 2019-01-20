Facebook'un AR Gözlüklerinden Haber Var
Facebook'un artırılmış gerçeklik gözlükleri için senelerce bekleyecek miyiz? İşte yeni gelişme...
Yeni bir rapora göre Facebook, araştırma takımından yüzlerce çalışanı Facebook Reality Labs'a taşıdı. Facebook Reality Labs, artırılmış gerçeklik donanımına odaklanıyor.
Business Insider'ın ortaya çıkardığı bu gelişme, Facebook'un çok uzun süredir beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğünün yakında çıkacağı dedikodularına yol açtı. Ancak hala elimizde güçlü bir kanıt yok. Firmanın F8 2017'deki duyurudan bu yana bir AR gözlük üzerinde çalıştığı biliniyor.
Mark Zuckerberg, Nisan 2017'de Recode'a yaptığı bir açıklamada "istediğimiz AR gözlüklerini yapmak için bugün yeterli bilim veya teknolojiye sahip değiliz" demiş ve bunun ancak "beş veya yedi yılda" olabileceğini söylemişti.
Business Insider raporu gözlüklerin 2022'de gelebileceğini söylese de, bir Facebook yetkilisi bunu yalanladı ve firmanın piyasaya hiç sürülmeyebilecek bazı ürünler üzerinde çalıştığını söyledi.
Beklenen gözlükleri 2025'ten önce görüp görmeyeceğimiz, merak konusu. En azından Facebook'un bu iş için para harcadığını biliyoruz.
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