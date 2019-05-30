Facebook,'un Robot Hedefi Çok Büyük!
Facebook, robotların hem kendi kendilerine öğrenmelerini, hem de hissetmelerini sağlamak için çalışıyor!
- Levent Öztürk
Aslen bir sosyal medya platformu olan Facebook, siteyi çevrimiçi tutma ve zararlı içeriklerden (en azından bazılarından) arındırma konusunda yapay zeka ve makine öğrenimi sistemlerine güveniyor. Ama internet devinin yapay zeka konusunda farklı bir alanda da çalışmaları var: Robotlar...
FAIR (Facebook AI Research) tarafından yazılan bir blog yazısında söylenenlere göre, robotik alanındaki çalışmaların büyük bir kısmı, kendini kontrol eden ve direkt olarak ham verilerden öğrenerek kendilerini yeni görevlere ve durumlara uyum sağlar hale getiren sistemlere odaklanıyor. Robotik alanında, model tabanlı RL (reinforcement learning – takviyeli öğrenme) gibi gelişmiş teknikler kullanarak robotların algılayıcılardan direkt girdileri kullanarak deneme ve yanılma yöntemi ile kendilerini eğitmeleri sağlanıyor.
Ekip, özellikle altı bacaklı bir robotun, dış destek olmadan yürümeyi öğrenmesi üzerinde çalışıyor. Normalde bunun robotik alanında oldukça zor bir hedef olmasından dolayı, bu konu FAIR için büyük önem taşıyor.
Altı bacaklı robot, yaşamına çevresinden haberi olmayan altı bacaktan oluşan bir yığın olarak başlıyor ve RL kullanımı ile ilerlemesini sağlayacak olan kontrol mekanizmasını yavaş bir şekilde öğreniyor. Kullanılan algoritma, robotun topladığı bilgileri inceleyerek her denemesinde yeni şeyler öğrenmesini ve zaman içerisinde hareketlerini iyileştirmesini sağlıyor. Başka bir deyiş ile robot ne kadar fazla deneyim yaşarsa, o kadar iyi performans gösteriyor.
Robotun, hareketin yanı sıra denge ve momentumunu da sadece dizlerindeki algılayıcılar sayesinde öğrenmesi pek kolay değil. Facebook, robotun davranışını optimize ederek ve mümkün olduğunca az adımda yürümeye odaklanmasını sağlayarak, günler yerine sadece saatler içinde "yürümeyi" öğrenmesini sağlamış durumda.
Peki ya bu robot hareket etmeyi öğrenince ne yapacak? Bariz cevap etrafı keşfetmek olsa da, genellikle sınırlı bir hedefe ulaşma üzerine eğitilmiş bir robota keşif merakı aşılamak kolay değil. Ancak Facebook'un yapmak istediği şey tam olarak bu ve bunu NYU'daki çalışma arkadaşları ve robotik bir kol ile yapmayı hedefliyor.
AI'lere merak aşılama konusundaki daha önceki araştırmalar, kararsızlığı azaltmaya odaklanıyordu. Facebook'un hedefi de bu
Facebook'un bir diğer hedefi ise robotlara "hissetmeyi" öğretmek. Tabii ki buradaki hissetme, duygusal değil fiziksel bir his oluyor. Temel olarak amaç, var olan durumdan ve bir hareketten tahmin yapabilmeyi içeriyor.
Görsel ve dokunsal girdilerin beraber kullanımı, robotik platformların gelecekteki kullanımı için büyük önem taşıyor. Ekibin belirttiği üzere çevreleri ile serbest bir iletişim kurabilen ve öğrenen robotların varlığı için birden fazla hissi girdi olarak kullanan çalışmalar büyük önem taşıyor.
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