FaceTime Sorunu, Başsavcıyı Harekete Geçirdi
Apple'ın FaceTime'ında çıkan ciddi güvenlik açığı, ABD'de incelenme altına alınıyor!
New York başsavcısı Letitia James ve vali Andrew M. Cuomo, Apple'ın FaceTime'ında bulunan bir gizlilik sorunu için inceleme başlattı.
Yetkililer, Apple'ın sorun konusunda kullanıcılarını neden çok uzun süreyle uyarmadığını araştıracak. Bu esnada firmanın sorunu giderecek adımları neden atmadığı da incelenecek. Vali Cuomo, bir açıklamasında konu hakkında şöyle konuştu:
"New Yorklular telefonlarının güvende olduğunu ve kendilerine karşı kullanılamayacağını bilmeyi hak ediyor. New Yorkluların mahremiyetini riske sokan bu korkunç hatanın ardından, bu ciddi tüketici hakları meselesini araştırmak üzere Başsavcı'yı göreve çağırıyorum. İşletmelerin New York tüketici koruma yasalarına uyduğunu doğrulamak ve bu tür gizlilik ihlallerinin bir daha yaşanmamasına yardımcı olmak için gerçeklerin tam olarak incelenmesine ihtiyacımız var."
Bu haftanın başlarında ortaya çıkan sorun, FaceTime üzerinden aradığınız kişiyi çağrıyı cevaplamadan duymanızı sağlıyordu. Apple, hizmeti hızla devre dışı bıraktı ancak bir rapor, Apple'ın sorun hakkında bir hafta önce uyarıldığını söylüyor.
New York Eyalet Bakanlığı'nın tüketici koruma bölümü, sorunla ilgili şikayetleri toplamaya başlamış durumda. Şikayetler, iş saatleri içinde telefon üzerinden yapılabiliyor.
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