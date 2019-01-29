iPhone'un FaceTime'ında Ciddi Açık

iPhone'da keşfedilen bir açık, sizi arayan bir kişinin, siz daha cevap vermeden sizi dinlemesine, hatta izlemesine izin veriyor!

iPhone'un FaceTime'ında Ciddi Açık

Apple'ın FaceTime uygulamasında ortaya çıkan bir güvenlik açığı, iPhone daha çalarken karşı tarafın sesini duymanızı sağlıyor. Daha da kötüsü, karşı taraf çağrıyı reddetse bile sesi duymak mümkün oluyor.

FaceTime'daki sorun, bazı durumlarda karşı tarafın kamerasını da etkinleştiriyor ve karşı taraf farkında olmadan olup bitenleri görmenizi sağlıyor. Techradar, sorunu bir iPhone X ile bir iPhone XS Max ve iPhone 8'i arayarak doğruladığını söylüyor. Sorunun iOS 12 ile çalışan tüm Apple telefonlarında bulunduğu belirtiliyor.

Nasıl Çalışıyor?

İzlenmesi gereken oldukça basit: Bir başka iPhone kullanıcısını FaceTime ile arıyorsunuz ve ardından çağrı cevaplanmadan önce yukarıya doğru sürükleyerek seçenekleri açıyorsunuz. Kendi numaranızı veya Apple ID'nizi bir başka arayan olarak eklediğinizde FaceTime, bir konferans oluşturulduğunu düşünüyor.

Böylece karşı tarafın mikrofonu etkinleşiyor ve telefon henüz çalıyor bile olsa, hatta çağrı reddedilmiş bile olsa, karşı tarafın mikrofonu etkinleşiyor ve sesleri duyabiliyorsunuz. Çağrıyı alan kişi çağrıyı güç düğmesiyle reddederse, bu durumda çağrıyı alan kişinin kamerası etkinleşiyor ve karşı tarafta olup bitenleri izlemenizi sağlıyor.

Askıya Alındı

Apple, bu devasa güvenlik sorunu karşısında grup FaceTime çağrılarını geçici olarak devre dışı bıraktı. Firma, yaptığı açıklamada sorunun farkında olduğunu ve "bu hafta içinde" bir onarım yayınlayacağını söyledi.

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