Fall Creators Update'te Son Durum!
AdDuplex'in yeni araştırma sonuçları, Fall Creators Update'in tüm Windows 10 bilgisayarlar arasında ulaştığı noktayı gözler önüne serdi...
AdDublex bugün aylık Windows kullanımı istatistiklerini yayınladı. 5,000'e yakın Windows Store uygulamasının AdDublex SDK'si ile 22 Ocak tarihinde toplanan veriler aşağıdaki tablonun çizilmesinde kullanıldı.
Geçen ay gördüğümüz kullanım oranındaki yükselişe devam eden Windows 10 Fall Creators Update, Windows 10 bilgisayarlarda %53.6'dan %74.3'e kadar sıçradı. Buna kıyasla Creators Update %33.7'den %17.2'ye geriledi, ayrıca Anniversary Update de %10.5'ten %6.6'ya düştü.
Windows 10 November Update (1511) ise %1.3'ten %1.1'e gelirken orijinal sürüm ve Redstone 4 sırasıyla %0.5 ve %0.4'te takılı kaldı. Grafikte gördüğünüz gibi Fall Creators Update diğer güncellemelere göre çok daha hızlı yayılıyor.
Bilgisayar markalarına göre dağılım oranlarına baktığımızda ilk üç sırada Medion, MSI ve Toshiba bulunuyor. Lenovo ve Samsung ise küresel ortalamanın gerisinde kalmış durumda.
Tahmin edebileceğiniz gibi, daha eksi Surface modellerinin Fall Creators Update'e geçme oranları oldukça düşük. En yeni modeller olan Surface Pro 4, Book ve Book 2 liderliği paylaşırken Surface Laptop %62 ile ortalamanın gerisinde kalmış durumda. Bunun sebebi ise Surface Laptop'un Windows 10 S'ye sahip olması ve bu sürümünde Update Assistant veya Media Creation Tool'a erişememesi olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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