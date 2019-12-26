Fallout 76 Oyuncularına Hacker Şoku!

Bethesda'nın geçtiğimiz yıl büyük umutlarla beklenen, ancak piyasaya çıktığında özellikle bug'ları sebebiyle önemli bir kesim için büyük hayal kırıklığı yaratan Fallout 76, sonradan gelen güncellemelerle biraz toparlanmış ve Fallout evrenini sevenler tarafından kabul görmüştü. Ancak Bethesda anlaşılan Fallout 76 ile sınanmaya devam ediyor. Zira bu kez de hacker'lar oyuna damgasını vurdu!
Reddit forumlarında dolaşan ve sonradan Bethesda tarafından da onaylanan gönderilere göre Fallout 76'ya şu sıralar hacker'lar musallat olmuş. Açık oyun sunucularına saldıran hacker'lar, oyuncuların tüm envanterini çalabiliyor. İşin kötü kısmı ise, tüm envanteri çalınan oyuncuların bir zamanlar sahip olduğu eşyaların geri getirilememesi. En azından Bethesda'dan şu ana kadar bu konuda bir şey yapamamış. Reddit'te belirtilen ifadelere göre Bethesda, kaybolan eşyaların geri yükleyemiyor.
Peki, Fallout 76 oyuncuları hacker'lardan nasıl korunabilir, envanterlerindaki silah, zırh ve araç gereçleri nasıl koruyabilirler?
Fallout 76 Hacker'larından Nasıl Korunabilirsiniz?
Şu an için bunun yolu net olarak bilinmese de en temizi herkese açık oyun sunucularından şu sıralar uzak durmak. Veya envanterinizi yedekleme yoluna da gidebilirsiniz.
Bethesda, yaptığı açıklamada, konu üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Bakalım Bethesda, yola kötü başlayan Fallout 76 için bu krizi de atlatabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz...
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