Fantastic Beasts 3'te Johnny Deep sıkıntısı!
Johny Deep'in çalkantılı özel yaşamı, şimdi de Harry Potter evreninde hayat bulan Fantastik Beasts serisini etkiliyor.
- Barış Terun
2016 yapımı Fantastic Beasts and Where to Find Them; iki dalda Oscar'a aday gösterilen, eleştirmenlerden tam not alan ve 900 milyon dolar seviyesinde gişe hasılatı elde eden bir yapımdı. Yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği film; Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton ve Colin Farrell gibi usta oyuncularla sinema tutkunlarının karşısına çıkmıştı.
Ne var ki serinin devam yapımı Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald(Fantastik Canavarlar: Grindenwald'un Suçları) bu başarının yakınına dahi yaklaşamadı. Söz konusu yapım 250 milyon dolarlık yapım bütçesi ve bir o kadar reklam bütçesine karşın 650 milyon dolar sınırını aşamadı. Sıkıntılar bu kadarla da sınırlı değil. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, eleştirmenler tarafından Harry Potter evreninin açık ara en kötü filmi kabul edildi. İlk filmin kadrosuna Oscar ödüllü Jude Law ve Oscar adayı Johnny Deep, Grindelwald rolüyle katılmış olsa da; RT'den 37/100, Meta Critic'ten ise 52/100 puanlarına layık görüldü. Deep'in performansı da ciddi anlamda eleştirilere maruz kaldı.
Fantastik Canavarlar 3'ün gösterime giriş tarihi ertelendi ve Warner Bros. konuyla ilgili kesin bir açıklamada bulunmaktan kaçınıyor. Johnny Deep'in eski karısı Amber Heard ile yaşadığı sorunlar da stüdyonun elini zorluyor.
Amber Heard, boşanma sürecinde Johnny Deep'in "Kendisine fiziksel zarar uygulayan ve cinsel tacizde bulunan bir bağımlı olduğunu" savunmuştu. Bu suçlamalar Johnny Deep'in uluslararası imajına zarar verdi. Hatta Deep'in iddiasına göre, bu "sahte" suçlamalar Deep'in Karayip Korsanları 6 filmindeki rolünü kaybetmesine neden oldular. Disney, Deep ile anlaşmaktan vazgeçti.
Johnny Deep, bu nedenle eski eşi Amber Heard'e 50 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı. Şimdilerde ikili arasında medya platformlarında sert tartışmalar yaşanıyor. Deep, Heard'ü "Yalancılık ve sahtecilik yoluyla itibarsızlaştırma" ile suçluyor. Heard ise geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada, "O, ilaç veya alkol etkisinden karşısındaki kişiye ne tür zararlar verdiğinin farkında olmayan bir canavar." ifadelerini kullanmıştı.
Bu süreç Warner Bros.'un canını fazlasıyla sıkıyor. Eğer Deep'in davasından aleyhte bir karar çıkarsa oyuncunun imajı hiç olmadığı kadar dibe çökecek ve bu da, serinin geleceğini etkileyecek. Stüdyo yetkilileri, Deep'in sıkıntılarını sete taşımasından da endişeli.
Amber Heard ve Johnny Deep, 2011 yapımı Rum Diary'nin setinde tanışmış, 2015 yılının Şubat ayında evlenip, 2016 yılının Mayıs ayında ayrılmışlardı.
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