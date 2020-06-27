Farkı ilk seferde kimse anlamıyor! Fotoğraf mı çizim mi çözmek zor!

Brezilya'da bir sanatçı olan Sheila Giovanni , gözlerinizi nasıl kandıracağını ve zihninizi nasıl büyüleyeceğini biliyor. Sanatçı sadece kalemlerle, en sevdiğiniz ünlülerin her an hareket edebilecek kadar gerçekçi, hiperrealistik resimler ortaya çıkarıyor.
Ne kadar inanılmaz olsa da, bu görüntüler fotoğraf değil.
İşte sanatçı Giovanni'nin çizimlerinden birkaçı...
Joker
Dwayne Johnson
Chris Pratt
Patrick Stewart
Scarlett Johansson
Rihanna
LeBron James
Ian Mckellen
Ariana Grande
Robert Downey Jr.
Stan Lee
Gal Gadot
Chris Hemsworth
Samuel Jackson
Will Smith
Kit Harington
Morgan Freeman
Jason Mamoa
Chadwick Boseman
Michael B. Jordan
Fotoğraflar: Sheila Giovanni
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