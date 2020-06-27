Farkı ilk seferde kimse anlamıyor! Fotoğraf mı çizim mi çözmek zor!

Brezilyalı sanatçı Sheila Giovanni'nin çizimleri görenleri şoke ediyor. Birbirinden gerçekçi çizimlerin fotoğraf olmadığına inanmak oldukça zor. İşte yetenekli sanatçının çizimlerinden birkaçı...

Farkı ilk seferde kimse anlamıyor! Fotoğraf mı çizim mi çözmek zor!

Brezilya'da bir sanatçı olan Sheila Giovanni , gözlerinizi nasıl kandıracağını ve zihninizi nasıl büyüleyeceğini biliyor. Sanatçı sadece kalemlerle, en sevdiğiniz ünlülerin her an hareket edebilecek kadar gerçekçi, hiperrealistik resimler ortaya çıkarıyor. 

Ne kadar inanılmaz olsa da, bu görüntüler fotoğraf değil.

İşte sanatçı Giovanni'nin çizimlerinden birkaçı...

Joker

joker

Dwayne Johnson

dwayne

Chris Pratt

1

Patrick Stewart

patrick

Scarlett Johansson

scarlett

Rihanna

rihanna

LeBron James

lebron james

Ian Mckellen

Ian mckellen

Ariana Grande

ariana grande

Robert Downey Jr.

robert downey

Stan Lee

stan lee

Gal Gadot

gal gadot

Chris Hemsworth

chris hemsworth

Samuel Jackson

samuel jackson

Will Smith

will smith

Kit Harington

kit

Morgan Freeman

morgan freeman

Jason Mamoa

jason

Chadwick Boseman

jason mamoa

Michael B. Jordan 

jordan

Fotoğraflar: Sheila Giovanni

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