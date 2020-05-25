Onları bir de böyle görün! The Simpsons gerçek insan olsa nasıl görünürdü?

Karakter Sanatçısı Hossein Diba'nın "The Simpsons gerçek olsaydı" temalı 3D çalışmaları oldukça beğeniliyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi zor 3D çizimlerin arasında Brad Pitt, Monica Bellucci gibi tanıdık isimler de var.

Simsons karakterlerinin gerçekçi 3D çizimleri

The Simpsons çizgi dizisi gerçek olsaydı, karakterler nasıl olurdu? Karakter sanatçısı Hossein Diba, Simpsons ailesinin karakterlerini gerçekçi 3D çizimlere döktü ve ortaya çok başarılı, gerçek hayatta tanışmak isteyebileceğiniz karakterler çıktı.

Türkiye'de çalışan Hossein Diba, oyun, sinema, 3D baskılar ve daha pek çok şey için karakterlerin modellenmesi, şekillendirilmesi gibi konularda uzmanlaşmış bir sanatçı.

İşte The Simpsons'ın gerçekçi 3D çizimleri...

MARGE SIMPSON 3D

marge simpson

marge simpson 2

marge simpson 3

marge simpson 4

BART SIMPSON 3D

BART simpson

bart simpson

bart simpson 3

bart simpson 4

MR. BURNS 3D

mr burns

mr burns

mr burns 3

HOMER SIMPSON 3D

homer simpson

homer simpson 2

homer simpson

DIBA'NIN DİĞER ETKİLEYİCİ 3D ÇİZİMLERİ

JASON MOMOA 3D

jason momoa

TEMEL REİS 3D

temel reis

JON SNOW 3D

JON SNOW

JOKER 3D

JOKER

JAVIER BARDEM 3D

javier bardem

JOKER 3D

joker

BRAD PITT 3D

BRAD

BRUCE WAYNE 3D

bruce wayne

MERRY BRANDYBUCK 3D

MERRY

MORGAN FREEMAN 3D

morgan

2PAC 3D

2 pac

MONICA BELLUCCI 3D

monica bellucci 3d

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