Onları bir de böyle görün! The Simpsons gerçek insan olsa nasıl görünürdü?

The Simpsons çizgi dizisi gerçek olsaydı, karakterler nasıl olurdu? Karakter sanatçısı Hossein Diba, Simpsons ailesinin karakterlerini gerçekçi 3D çizimlere döktü ve ortaya çok başarılı, gerçek hayatta tanışmak isteyebileceğiniz karakterler çıktı.
Türkiye'de çalışan Hossein Diba, oyun, sinema, 3D baskılar ve daha pek çok şey için karakterlerin modellenmesi, şekillendirilmesi gibi konularda uzmanlaşmış bir sanatçı.
İşte The Simpsons'ın gerçekçi 3D çizimleri...
MARGE SIMPSON 3D
BART SIMPSON 3D
MR. BURNS 3D
HOMER SIMPSON 3D
DIBA'NIN DİĞER ETKİLEYİCİ 3D ÇİZİMLERİ
JASON MOMOA 3D
TEMEL REİS 3D
JON SNOW 3D
JOKER 3D
JAVIER BARDEM 3D
JOKER 3D
BRAD PITT 3D
BRUCE WAYNE 3D
MERRY BRANDYBUCK 3D
MORGAN FREEMAN 3D
2PAC 3D
MONICA BELLUCCI 3D
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