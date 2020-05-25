Onları bir de böyle görün! The Simpsons gerçek insan olsa nasıl görünürdü?

Karakter Sanatçısı Hossein Diba'nın "The Simpsons gerçek olsaydı" temalı 3D çalışmaları oldukça beğeniliyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi zor 3D çizimlerin arasında Brad Pitt, Monica Bellucci gibi tanıdık isimler de var.