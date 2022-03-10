Fazla Et Yemek, Kanser Riskini Artırıyor Olabilir mi?

Fazla et yemek ve kanser arasında bağlantı var mı? Yeni bir araştırma, bu soruya cevap verdiğini iddia ediyor...

Fazla Et Yemek, Kanser Riskini Artırıyor mu?

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