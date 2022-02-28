Beklenen Oldu; Samsung Galaxy Note Telefonları Tamamen "Öldürdü"

Geçtiğimiz yıl bir Galaxy Note cihazının sunulmaması ve gelecekteki Note modelleri ile ilgili hiçbir ipucunun bulunmaması, serinin sonunun yaklaştığına yönelik güçlü işaretler vermekteydi. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın kalemi ve özellikleriyle yeni bir Note olarak değerlendirilmesi de bu işaretleri iyice güçlendiriyordu.
Ve şimdi Samsung başkanı TM Roh, Galaxy Note serisinin sona erdiğini resmi olarak onayladı. Yani yeni bir Galaxy Note modelini bundan sonra görmeyeceğimiz artık kesin. Her yıl Galaxy S Ultra adı altında Galaxy Note eşdeğeri bir cihazın piyasaya sürülecek olmasından dolayı bunun o kadar kötü bir haber olmadığını söyleyebiliriz.
Yıllar içinde Galaxy S ve Galaxy Note telefonları arasındaki farklılıkların ne kadar az olduğu göz önüne alındığında, Samsung'un Galaxy Note serisini sona erdirme kararı pek şaşırtıcı değil. Ayrıca Galaxy Note telefonların yayımları, Samsung'un Ağustos/Eylül dönemlerinde sunduğu katlanabilir yayımlarıyla da çakışarak firmanın kendisiyle rekabet etmesine sebep olabiliyordu.
Bu yeni açıklama ile Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, türünün son örneği telefonlar olarak tarihe geçiyor. Galaxy Note 20 Ultra, etkileyici teknik özellikleri ve Samsung'un akıllı telefon için uzun vadeli yazılım desteğine olan bağlılığı nedeniyle bu yıl bile oldukça iyi bir konumda yer alıyor ve halen iyi bir satın alma seçeneği olarak görülüyor.
Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S22+ arasındaki teknik özellik farkları oldukça fazla. Samsung, teklifleri arasında daha iyi ayrım yapılmasına yardımcı olmak için geleceğin üst seviye cihazlarında bu akımı devam ettirebilir. Galaxy S serisi normal kullanıcılara hizmet vermeye devam ederken, Ultra modeli ileri düzey kullanıcıları hedef alacak.
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