Beklenen Oldu; Samsung Galaxy Note Telefonları Tamamen "Öldürdü"

Samsung, Galaxy Note serisinin tamamen sona erdiğini ve artık yeni bir Note modeli üretmeyeceğini resmi olarak doğrulandı!

  • Levent Öztürk
...Ve Galaxy Note resmi olarak öldü

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