FCC başkanı CES'e katılmaktan vazgeçti
Gelen tehditlerin ardından FCC başkanı Ajit Pai, CES 2018'e katılmaktan vazgeçti...
FCC'de internet tarafsızlığının reddedilmesinin en azından tartışmalı bir karar olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başkan Ajit Pai, bu karar için bol miktarda eleştiri almıştı ancak bütün eleştirilere rağmen önümüzdeki hafta Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2018'e katılması ve ajans poliçeleri hakkında konuşması bekleniyordu. Ancak Pai, geçtiğimiz gün bir sebep vermeden bu konuşmasını ani bir şekilde iptal etti.
Recode ile konuşan kaynaklara göre Pai, aradan geçen süre içerisinde ölüm tehditleri almıştı ve federal kanun güçleri bu konu hakkında bilgilendirilmişti. FCC konu hakkında yorum yapmayı reddederken, sitede yapılan açıklamada "güvenlik önlemleri veya endişeleri hakkında yorum yapmıyoruz" cümlesi kullanılmaktaydı.
Pai'nin internet tarafsızlığına karşı tutumu, Twitter ve diğer platformlarda bir hedefe dönüşmesine sebep olmuştu. Pai'nin söylediğine göre yapılan tehditler ailesine kadar ulaşmaktaydı. Hatta 14 Aralık tarihindeki görüşmede Pai net tarafsızlığı hakkında yorumlarını yaparken, "güvenlik endişeleri" sebebiyle panel hızlı bir şekilde sonlandırılmıştı. Bir bomba tehdidinin varlığı ise reddedilmemişti.
Pai, CES etkinliğinde FCC poliçelerine nasıl karar verildiğine dair "samimi bir konuşma" yapmayı planlıyordu ve bu konuşma muhtemelen net tarafsızlığı kararını ve muhtemel yasal problemleri içerecekti. Ayrıca bu konuşmaya Consumer Technology Association (Tüketici Teknolojileri Birliği) CEO'su Gary Shapiro ve Federal Trade Commission (Federal Ticaret Komisyonu) vekil başkanı Maureen Ohlhausen'in da katılması beklenmekteydi. Artık bu konuşma, Pai olmadan gerçekleştirilecek.
Shapiro'nun Digital Trends'e söylediğine göre Pai, o sırada konuşmaya katılmaması için kendisine bir sebep vermemişti ancak "kendisinin ve ailesinin tehditler ile karşı karşıya olduğunu" belirtmişti.
FCC komisyonu üyeleri Mignon Clyburn, Michael O'Rielly ve Brendan Carr ise hâlâ CES'e katılmayı planlamaktalar...
Levent Öztürk
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