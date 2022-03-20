Fenomen Kedi Stepan, Rus İşgali Sonrasında Ukrayna'dan Kaçmayı Başardı

TikTok'ta bir milyondan fazla takipçisi olan 13 yaşında tekir kedi Stepan için hayat eskisi gibi rahat olmayacak gibi görünüyor. Fenomen kedinin hayatı, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından beri tamamen alt üst oldu. Kedi, büyük bir peynirli pizza ve TV uzaktan kumandasıyla yollanan son Instagram mesajından sonra, iki hafta boyunca ortadan kaybolmuştu. Ve şimdi yine Instagram'da, kendisinin ve sahibinin Fransa'da güvenli bir yere kaçışını detaylandıran bir gönderiyle tekrar ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir gönderide, "Savaşın evimize geldiğini anladık" yazıyor. En son fotoğraflarından biri, günlerce yeraltında mermilerden saklandığını gösteriyor. Diğer bir fotoğrafta ise, sahibinin açık mavi, kabarık ceketine sokulmuş ve 20 saat sonra onları Lviv'den Polonya sınırına taşıyacak olan trenin penceresinden bakarken gözüküyor.
Pek çok kişi gibi, Stepan'ın sahibi Anna da 24 Şubat'ta bombardımana uyandıklarını söylüyor. Harkov'da bodrumda günler geçirdiler ve bir hafta boyunca elektriksiz kaldılar. Başlangıçta, daireleri hasardan kurtuldu. Ancak Stepan'ın Instagram hikayesine göre, komşularının balkonu vurulduğunda bu durum değişti. Ukrayna'dan çıkmak için sınırda dokuz saat beklediler.
Anna, son birkaç hafta içinde Ukrayna'dan kaçan 3 milyondan fazla mülteciden sadece biri. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yerinden edilmiş insan akını ve Polonya gibi komşu ülkeler, savaş devam ederken, savaştan kaçan insan akınına ayak uydurmak için mücadele ediyor.
İnsanlar yanlarına alabileceklerini alırken, çoğu köpek, kedi, tavşan ve diğer canlı arkadaşları da dahil olmak üzere evcil hayvanlarını da taşımaya çalışıyor. Örneğin PETA, hayvanları kurtarma ve gerektiğinde evcil hayvan maması temin edilmesi ile ilgili canlı güncellemeler yayınlıyor. Salı günü örgüt, Harkov'daki barınaklardan Polonya'ya 30 köpek ve kedi taşıdığını söyledi.
Anna, Instagram'da "Eve dönebileceğimiz günü beklememiz için Fransa'ya gitmemize yardım ettiler. Şu anda iyiyiz. Ukrayna'daki akrabalarımız için çok endişeleniyoruz ve ülkemize yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yazdı...
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