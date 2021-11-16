Kediler Sizi Görmeseler Bile, Nerede Olduğunuzu Nasıl Bilebiliyor?

Yeni bir araştırmaya göre kediler, sahiplerini görmediklerinde bile nerede olduklarını biliyor. Peki ama bunu nasıl başarıyorlar?

16 Kasım 2021 00:03

Levent Öztürk