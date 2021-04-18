Fiat Nisan ayına özel kampanyasını duyurdu

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Fiat nisan ayına özel koşullar sunuyor.
Egea, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla gerçekleşen kampanyada 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
Fiat 500L'nin Cross gövde tipi 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini beklerken, Fiat Panda'da sağlık çalışanlarına özel yüzde 7 indirim sunuluyor.
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