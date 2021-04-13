Fidye Yazılımı Saldırıları %485 Arttı!

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Covid-19 salgını sırasında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı en büyük küresel siber tehditleri ve süreç içerisindeki gelişimlerini içeren yeni 2020 Tüketici Tehdit Görünümü Raporu'nu yayınladı. Kayda değer birçok bilgiye erişildiğini belirten Bitdefender Antivirüs, kullanıcıların dikkat etmesi gereken 5 önemli bulguyu paylaşıyor.