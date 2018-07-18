FIFA 18, Fransa'nın Zaferini Tahmin Etmişti
FIFA 18'in yapay zekası, çok önceden Fransa'nın Dünya Kupasını alacağını böyle "öngörmüştü"!
EA Sports daha önce de birçok kez büyük spor etkinliklerinin sonuçlarını isabetli şekilde tahmin etmişti. Şirket kendi geliştirdiği FIFA oyununu kullanarak daha önce 2014 Dünya Kupasını Almanya'nın alacağını tahmin etmişti, diğer yandan Madden ve Super Bowl ile yaptığı 13 tahminden 9'u doğru çıkmıştı. Firma şimdiyse daha önce Fransa'nın kazanacağını bildiğini açıkladı.
Mayıs ayında FIFA 18 üzerinde yürütülen simülasyonda Fransa milli takımının dijital canlandırması, dijital Rusya Dünya Kupası eklentisinde kupayı kazandı. Şirket aynı zamanda FIFA 18 sahiplerinin oynadığı 406 milyon sanal oyundan, bir milyar gol ve 1,7 milyar kaleci tasarrufu da dahil olmak üzere istatistikleri derledi. Brezilya için 170 milyon, Fransa takımı ile 153 milyon ve Arjantin takımı için 81 milyon oyun oynanmış. Ülke başına en çok kazananlar arasında 248.000 galibiyetle Fransa, 226 bin ile Brezilya ve 105.000 galibiyetle Almanya vardı. Bununla birlikte, mobil platformlar çok da öngörülü sayılmaz. Oynanan 410 milyon mobil oyunda 1.4 milyar gol atıldı ve bu istatistikler Brezilya'yı en fazla Dünya Kupasını kazanacağını tahmin etti.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın