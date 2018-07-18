FIFA 18, Fransa'nın Zaferini Tahmin Etmişti

FIFA 18'in yapay zekası, çok önceden Fransa'nın Dünya Kupasını alacağını böyle "öngörmüştü"!

FIFA 18, Fransa'nın Zaferini Tahmin Etmişti

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