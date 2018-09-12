FIFA 19 Demo Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Çıkış tarihi belli olan FIFA 19'un demosunda 10 takım olacak, ayrıca Hunter'ın yolculuğu oynanabilecek!
Yılın en çok beklenen, artık klasikleşen oyunu FIFA serisi yeni sürümüne kavuşmak üzere. FIFA 19, oyun severler tarafından bu yılın en çok beklenen, merak edilen oyunların başında geliyor. PES ile rekabeti doruk noktasına taşıması beklenen FIFA 19, 28 Eylül'de piyasaya çıkacak. Ancak FIFA 19 demosu bu hafta indirilebilir olacak.
PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları, 13 Eylül tarihinden itibaren FIFA 19 demosunu indirebilirler. Demoda toplamda 10 takım yer alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi klüplerinden Real Madrid ve Borussia Dortmund'ın da yer alacağı demoda, ayrıca Hunter'ın yolculuğuna da göz atabileceğiz.
FIFA 19 demosunda yer alacak tüm takımlar ise şöyle:
- Juventus
- Real Madrid
- Atletico Madrid
- Roma
- Manchester United
- Manchester City
- PSG
- Bayern Munich
- Borussia Dortmund
- Spurs
Ercan Uğurlu
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