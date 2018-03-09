FIFA 19 Ne Zaman Gelecek, Neler Sunacak?
2019'a daha çok var... Ancak yeni FIFA için şimdiden nefesler tutulmaya başlandı bile. Peki, FIFA 19 ne zaman gelecek ve ne getirecek?
- Ercan Uğurlu
FIFA 2018, oyun severler tarafından ilgiyle karşılandı ve piyasaya çıktığı günden bu yana sporseverlerin en çok oynadığı oyun olarak PES ile rekabetinde vites arttırdı. Her ne kadar 2019'a daha uzun bir süre olsa da, şimdiden FIFA 19 hakkında söylentiler ortaya çıkmaya ve bununla beraber de heyecan yükselmeye başladı pek tabii. Elbette FIFA 19 henüz resmen açıklanmadı. Ancak gelen havadisler, şimdilik heyecan yaratmaya yetecek cinsten.
Her yeni FIFA sürümüyle beraber elbette iyileştirmeler gördük ve bu yıl da bundan farklı olmayacağından eminiz. Peki, FIFA 2019'da ne gibi yenilikler olacak?
FIFA 19'un da, FIFA 18'e benzer şekilde Frostbite motoru tarafından çalıştırılacağı neredeyse kesin. Bu da FIFA 19'un FIFA 18'den daha etkileyici bir görsellik sağlamayacağı konusunda bizleri şimdilik ikna ediyor.
Yine bilinenler arasında, FIFA 19'a yeni bir konsol seçeneğinin daha ekleneceği. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarının arasına bu kez Nintendo Switch de eklenecek. En azından şimdilik bilinen bu.
Merak edenler için söyleyelim Journey de, FIFA 19'da geri dönecek. Şimdilik bilinenler bunlar. Ve son bir şey daha: FIFA 19 büyük olasılıkla Eylül 2018'de raflarda olacak.
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