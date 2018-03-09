FIFA 19 Ne Zaman Gelecek, Neler Sunacak?

2019'a daha çok var... Ancak yeni FIFA için şimdiden nefesler tutulmaya başlandı bile. Peki, FIFA 19 ne zaman gelecek ve ne getirecek?

  • Ercan Uğurlu
FIFA 19 ne zaman gelecek, neler sunacak?

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