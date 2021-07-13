FIFA 22 Ne Zaman Çıkacak? Beklenen Tarih ve Fazlası Haberimizde!

EA, geçtiğimiz gün FIFA 22'yi resmi olarak tanıttı. Yeni FIFA'nın en önemli parçası, kuşkusuz HyperMotion adı verilen yeni bir sistem olacak. Ne yazık ki bu özellik, sadece yeni nesle geliyor; yani HyperMotion'dan ancak PlayStation 5, Xbox Series X - S ve Google Stadia oyuncuları faydalanabilecek.
HyperMotion, en basit tanımıyla, daha gerçekçi animasyon ve oynanış sağlayacak yeni bir teknoloji. Teknoloji, gerçek zamanlı olarak animasyonlar üretmek için makine öğrenimini kullanıyor ve daha doğal hareketler görmemizi sağlıyor.
FIFA 22, yeni nesil konsollarla birlikte PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye de geliyor. Ayrıca EA, Nintendo Switch için bir FIFA 22 Legacy Edition da hazırlıyor. EA'in önceki nesil konsollar için desteği bırakmaya hazır olmadığı açık. Hem daha büyük oyuncu tabanı, hem de PS5 ve Xbox Series sahiplerinin sayısını sınırlayan stok sıkıntıları göz önüne alındığında, bunun şaşırtıcı olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Neyse ki, HyperMotion eski konsolların mahrum kalacağı tek özellik olacak gibi görünüyor. EA, kaleci sisteminin baştan aşağı yenilendiği resmi olarak açıklamış durumda. Kariyer Modunda yeni bir kulüp oluşturma deneyimi sözü veren oyun devi, Volta modunu da yenileyeceğini söylüyor.
FIFA 22 Ne Zaman Piyasaya Çıkıyor?
FIFA 22, desteklenen tüm platformlar için 1 Ekim'de raflarda olacak. EA Play aboneleri, oyuna erken erişimle 22 Eylül'de ulaşabilecekken, ön sipariş verenlerin FIFA 22'yi oynayabileceği tarih 27 Eylül olarak belirlenmiş durumda.
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