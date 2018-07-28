Firefox da Otomatik Videoları Susturacak

Chrome ve Edge ardından Firefox da kendi kendine oynamaya başlayan videoları susturma özelliğine kavuşuyor.

Firefox da Otomatik Videoları Susturacak

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