Firefox Eklentilerinde Seferberlik Zamanı
Firefox'un olmazsa olmazları, yani eklentiler, bu büyük çalışma ile yeni bir döneme adım attı!
100'den fazla gönüllü çevirmen Firefox'un en popüler dokuz uzantıyı İngilizce'den Çince, Flemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca'ya çevirdi. Yerelleştirilmiş uzantılar arasında Adblock, Download Flash and Video, Greasemonkey, New Tab Override, NoScript Suite, Pinterest Save Button, singTextJS plus ve Google Translate bulunuyor. Yakında 1-Click YouTube Download uzantısı da çevirmenler tarafından tercüme edilecek.
Firefox uygulamasının kendisi 90 farklı dilde hizmet veriyor, ancak uzantıların tercüme edilmesi kolay bir iş değil. Birçok eklenti geliştiricisi, birden çok dile tercümeye yetecek kaynaklara veya bütçeye sahip değil. Otomatik çeviri yazılımları hızlı bir şekilde gelişiyor olsa da, özellikle teknik terminoloji işin içine girdiğinde insanlar hala yapay zekanın önünde.
Firefox'uu geliştiren, kar amacı gütmeyen şirket Mozilla, gönüllü çevirmenler aradığını bildirdi. Bu programa kayıt olan çevirmenler, hep birlikte çalışarak eklentilerin farklı bölümlerini farklı dillere çevirdi. Mozilla ayrıca çeviri kalitesini yüksek tutmak için çevirmenlerin birbirlerini kontrol etmesini sağlayan bir 'olumlu/olumsuz geribildirim oyu' sistemi kullandı. Bu sayede birçok popüler eklenti yerelleşmiş oldu.
Benzer bir yöntem, Mozilla'nın "Sesle tanıma yeteneğini geliştirmek için makinelerin gerçek insanların nasıl konuştuğunu öğretmeyi amaçlayan" Ortak Ses Projesi'nde kullanılıyor. Gönüllüler seslerini açık kaynak kodlu bir veritabanına yüklüyor ve konuşulan cümlelerin doğruluğunu geribildirim sistemiyle doğruluyor.
Ali Ruhi Öztürk
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