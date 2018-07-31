Firefox Logosu, Sizin Yardımınızla Yenileniyor
Firefox'un logosunu yenilemek için işe koyulan Mozilla, bu logoları beğenip beğenmediğinizi size soruyor!
Mozilla, Firefox'un logosunu sizden de alacağı yardımla yeniden tasarlıyor. Bu seferki plan, tek bir logo yerine, mobilden VR tarayıcılara, farklı araçların kişiliğini yansıtan farklı logolar kullanmak.
Firma, kullanmayı planladığı logolardan bazılarını şimdiden göstermeye başladı ve sizden bu logolarla ilgili yorumlarınızı bekliyor. Firmanın blog gönderisine göre "yanan kuyruklu hızlı bir tilki, tüm ürün ailesini yeterince yansıtmıyor". Firma, kullanıcılarından geri bildirim almak üzere iki "tasarım sistemi yaklaşımı" paylaşmış bulunuyor. Her iki seçenek de, tilki görüntüsünü içeren birer "ana marka" simgesi sunuyor. Mozilla, farklı uygulamalarının yanında web tarayıcısı için daha genel bir simge de öneriyor. Elbette firmanın karar kılacağı son simgeler, bunlardan çok farklı olabilir. Firma, her simgenin birden fazla kez elden geçtiğini, bazen tamamen değişebileceğini söylüyor.
Mozilla'nın platformu, son önemli değişikliğini geçtiğimiz Aralık ayında yaşamış, Firefox daha kalın, daha parlak ve basit bir simgeyle yenilenmişti.
Zeynel A. Öztürk
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