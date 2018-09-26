Firefox Monitor, Kullanıma Açıldı!
Mozilla'nın kişisel bilgilerinizin sızıntılara karışıp karışmadığını kontrol eden aracı Firefox Monitor, sonunda kullanıma hazır!
Mozilla, kişisel verilerinizin sızıp sızmadığını kontrol etmenizi sağlayan ücretsiz hizmeti Firefox Monitor'ü kullanıma açtı. Birkaç aydır test aşamasında olan araç, Mozilla'nın ve Troy Hunt'ın popüler "Have I Been Pwned" (HIBP) web sitesinin ortak çalışmasıyla oluşturuldu.
Firefox Monitor, veri sızıntısından kurtulmaya yönelik iki yol sunuyor. Bunlardan birincisi, eposta adresinizi HIBP veritabanında aratıyor. Bu veritabanı, veri sızıntısına karışan büyük miktarda veri içeriyor. Bunu monitor.firefox.com adresini ziyaret edip eposta adresini yazarak yapabiliyorsunuz.
Eposta adresinizin gizli tutulması için eposta bilgisi, "hash" işleminden geçirilerek gönderiliyor. Böylece eposta adresiniz üçüncü partilerle paylaşılmamış oluyor. Firefox Monitor, isteyen kullanıcıların gelecekteki sızıntılar için eposta uyarısı almasına da olanak tanıyor. Tarama işleminde eposta adresiniz depolanmadığından, uyarı almak için eposta adresinizi tekrar yazmanız gerekiyor.
Mozilla, yeni Firefox Monitor ile birlikte yeni anti-izleme girişimini de duyurdu. Bu girişim, internetteki etkinliklerinizden sınırsız biçimde veri toplanmasını engellemeyi amaçlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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