Firefox Monitor Test Edilmeye Hazır
Mozilla'nın Firefox Monitor ismini verdiği özellik, 250.000 kullanıcı ile test edilecek!
Mozilla geçtiğimiz yılın son aylarında Firefox için yeni bir güvenlik özelliği üzerine çalıştığını duyurmuştu. Güvenlik uzmanı Troy Hunt ile birlikte çalışan şirket, kullanıcıların kimlik bilgilerini çalınırsa onları derhal uyararak hasarı en aza indirgemeyi planlıyor. Firefox'un yeni özelliği Troy'un Have I been Pwned (HIBP) web sitesi için hazırladığı veri tabanını kullanacak.
Şimdiyse şirket test aşaması için hazır hale getirdiği Firefox Monitor adlı özelliği büyük oranda Amerikalı 250.000 kullanıcısı ile test etmeye başlıyor. Test aşaması tatmin edici sonuçlar ile sona erdiğinde Mozilla özelliği genel kullanıma açacak.
Have I been Pwned (HIBP) ve dolayısıyla Firefox Monitor, kullanıcının elinde olmayan güvenlik ihlalleri ile çalınmış olan kimlik verilerinin ait olduğu kullanıcıları uyarmak için geliştirildi. Örneğin bir e-posta hizmeti kullanıcılarının giriş verilerini sızdırırsa, Firefox Monitor sayesinde sızan veriler arasında sizin giriş bilgileriniz yer alıyor mu kolaylıkla görebileceksiniz. Ardından tek yapmanız gereken saldırıya uğrayan hizmet için şifrenizi değiştirmek olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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