Firefox reklamları varsayılan olarak engelliyor!

Firefox, sizi siteden sitede takip eden reklamları varsayılan olarak engellemeye başlıyor!

Firefox'a reklam karşıtı güncelleme

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