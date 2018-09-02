Firefox reklamları varsayılan olarak engelliyor!
Firefox, sizi siteden sitede takip eden reklamları varsayılan olarak engellemeye başlıyor!
Mozilla, Ekim ayından itibaren Firefox web tarayıcısının, siteler arası reklam takibini engellemeyi amaçlayan yeni özellikleri uygulamaya başlayacağını duyurdu. Değişiklikler, üçüncü parti reklam verenlerinin Firefox kullanıcılarının web'de gezinme etkinliklerini izlemelerini çok daha zorlaştıracak ve buna bağlı olarak da, reklam ağlarının bu kullanıcıların kişiselleştirilmiş profillerini oluşturmaları daha zor olacak.
Ancak Firefox'un yeni engelleme özelliklerinin kullanıma sunulması bir anda gerçekleşmeyecek. Bunun yerine, Mozilla'nın, en sonunda tüm reklam takibinin varsayılan olarak engellenmesini sağlayacak üç adımlı bir süreci içeren bir planı bulunuyor.
Reklam takipçilerini engellemek, açık kaynak tarayıcının yeni bir özelliği ve planı değil. Firefox, 2004'te pop-up reklamları engellemeye başlamıştı. Şu anda yalnızca Özel Tarama modu için geçerli olmakla birlikte, 2015'te tam reklam engelleme özelliği de sunulmuştu.
Geçtiğimiz yıl, Mozilla Android'de Firefox Focus'u piyasaya sürmüştü ve bu uygulama, takipçileri otomatik olarak engellerken uygulama kapatıldığında da tarama geçmişini tamamen siliyor. İOS için Firefox'ta ise Özel Tarama modunda reklam engelleme zaten mevcuttu, ancak bu yılın başlarında bu özellik normal tarama için de varsayılan olarak etkinleştirildi.
Mozilla'nın üç adımlı stratejisi, sayfa yüklemelerini yavaşlatan takipçileri engellemek ile başlıyor. Bu özellik şu anda internet şirketinin test platformu olan Firefox Nightly'de test ediliyor. Eğer sistem düzgün çalışırsa, Ekim 2018 yayımı için planlanan Firefox 63'e eklenecek - varsayılan bir özellik olacak, böylece de sayfa yüklerine hız artışı ve genel performans artışı görülebilecek.
Bunun ardından, Mozilla, kullanıcıları sitelerin genelinde takip eden reklam izleyicilerini kaldırmayı planlıyor. Bu, çerezleri etkin bir şekilde silen ve üçüncü taraf içerik depolama alanını engelleyen bir özellik olarak tanımlanabilir. Eylül ayında bazı Firefox kullanıcıları tarafından test edilecek olan bu özellik, eğer başarılı olursa, Ocak 2019'da piyasaya sürülecek olan Firefox 65'de varsayılan bir özellik olarak kullanıma sunulacak.
Mozilla son olarak, parmak izi izleme (kullanıcıları cihazlarına göre tanımlamak için kullanılabilir) ve kripto-para birimi madenciliği gibi diğer alanlarda da aldatıcı uygulamaları kontrol etmek istiyor. Bu ek gizlilik güvencelerinin ne zaman piyasaya sürüleceği veya şirketin bunları nasıl uygulamaya koyacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Mozilla bu uygulamaları varsayılan olarak engellemeyi amaçlıyor.
Yıllar geçtikçe, Mozilla kullanıcı gizliliğinin korunmasını sağlamak için tarayıcısına özellikler eklemeye devam etti. Örneğin şirket, Cambridge Analytica fiyaskoyu sonrasında Facebook'un kendi sanal alanında kilitli kalması için bir uzantı ekledi ve Mozilla bunun "kullanıcıları korumaktan çok daha fazlası – onlara bir ses vermek ile ilgili" olduğunu söylüyor.
Şirket son duyurusunda "bazı siteler, içerik karşılığında kullanıcı verilerini istemeye devam edecek, ancak şimdi sormak zorunda kalacaklar, bugüne kadar yapmaları gereken değer değişimi hakkında hiçbir fikre sahip olmayan insanlar için olumlu bir değişiklik" diyor.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın