Firefox, Sonunda Beklenen Özelliğe Kavuştu!
Microsoft Edge ve Google Chrome'dan sonra, Firefox da son dönemin modasına uymaya karar verdi!
Mozilla'nın açık kaynak kodlu web tarayıcısı çok yakında sanal gerçeklik başlıkları ile destekli hale gelecek. Firefox, büyük 8 Ağustos güncellemesi ile hem Oculus Rift için hem de HTC Vive için destek ekliyor.
Sürüm sayısı Firefox 55 olan tarayıcının PC'ler için güncellenmiş hali artık WebVR destekleyecek - bu, internet tarayıcılarının VR başlıklarını desteklemesini sağlayan platform.
Rakip tarayıcılar Google Chrome ve Microsoft Edge, aylar öncesinde WebVR desteğini eklemişlerdi, şimdi de Firefox çok geçmeden onlara yetişiyor.
Yalnız VR, Firefox 55 ile gelen tek özellik değil. Her zamanki stabilite ve güvenlik güncellemelerine ek olarak, bu son versiyon ayrıca Firefox Screenshots ile geliyor - bu, ekranınızdaki görselleri yakalamanın, düzenlemenin ve tarayıcınızı terk etmeden paylaşılabilir bir formatta dışa aktarmanın yeni bir yolu.
Çıkış tarihi 8 Ağustos olsa da, Firefox 55'in herkese yayılmasının biraz zaman alabileceğini belirtmekte fayda var. Buna rağmen 26 Eylül'e kadar tamamlanmış olacaktır, çünkü o zaman yeni bir büyük Firefox güncellemesi bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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