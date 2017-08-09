Firefox, Sonunda Beklenen Özelliğe Kavuştu!

Microsoft Edge ve Google Chrome'dan sonra, Firefox da son dönemin modasına uymaya karar verdi!

Firefox, sonunda VR desteği getirdi!

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