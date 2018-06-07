Firefox Test Pilot'tan İki Deneysel İşlev Daha
Firefox'un denediği, rakip tarayıcı Chrome'un dikkatini çekecek yeni işlevler, Test Pilot programında ortaya çıktı!
Sıkı bir Firefox kullanıcısı iseniz, Mozilla'nın Test Pilot programını duymuş olmalısınız. Yeni işlevlerin denendiği bu programda, işlevlerin bazıları final sürüme ulaşabiliyor.
Screenshots ve Activity Stream, Test Pilot'tan mezun olan işlevler arasında. Şimdi ise firma, Test Pilot'a yönelik iki deneyi duyurdu: Custom Color ve Side View.
Custom Color, web tarayıcınızı kişiselleştirme işini yeni bir seviyeye taşıyor. Şimdiye kadar tarayıcının belirli öğelerini taşıyabiliyor ve temalar arasında seçim yapabiliyordunuz, ancak kendi renklerinizi seçmeniz biraz zordu. Custom Color, arka plan desenlerinden metin rengine, simgelerin renginden araç çubuğu ve URL çubuğu seçim rengine her şeyi seçmenize izin veriyor. Başlamanız için bir dizi hazır tema da sunuluyor. Temanızı oluşturduktan sonra kaydedebiliyor ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.
Diğer deneyin adı Side View. Bu işlev, öğeleri karşılaştırmayı kolaylaştırıyor. Side View sayesinde iki farklı sekmeyi karşılaştırma amaçlı aynı sekmede görebiliyor, böylece sekmeler arasında geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyorsunuz. Mozilla, bu işlevi haberleri veya ürün fiyatlarını karşılaştırma için veya araştırma raporu hazırlarken kullanabileceğinizi söylüyor.
Firefox'un Test Pilot'larından biri olmak istiyorsanız, projenin web sayfasına gidip Custom Color ve Side View işlevlerini etkinleştirin.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın