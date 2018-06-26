Firefox, Yakında Hack'lendiğinizi Söyleyebilecek
Firefox, gücünü Have I Been Pwned ile birleştirerek faydalı bir işlev sunmaya hazırlanıyor!
Veri sızıntıları neredeyse her gün yaşanıyor ancak çoğu kullanıcı, verilerinin sızdığından habersiz kalıyor. Have I Been Pwned (HIBP) hizmetinin sahibi Troy Hunt, bu sorunu çözmek için Mozilla ile bir araya geldi ve elindeki muazzam veri tabanını Firefox'a ekledi.
Yeni işlevin adı Firefox Monitor. İkinci bir web sayfası olarak hizmete açılacak olan bu işlev, daha fazla kullanıcının HIBP veri tabanına ulaşmasını sağlıyor. Sayfada sadece eposta adresinizi girip kişisel verilerinizin sızıp sızmadığını kontrol edebiliyorsunuz.
Hunt'a göre yeni hizmet önemli bir adım çünkü Firefox, milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir tabana sahip. Firefox Monitor, kullanıcıları sadece bilinen sızınıtlar hakkında bilgilendirmekle kalmayacak, hesabınızı nasıl güvende tutacağınızla ilgili tavsiyelerde de bulunacak.
Mozilla, yeni güvenlik sızıntıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmeye yönelik bir işlev üzerinde de çalışıyor ancak bu işlev, şu an planlama ve test aşamasında.
Firefox Monitor, önümüzdeki hafta yaklaşık 250.000 kullanıcıya test için açılacak (çoğunlukla ABD'de).
Zeynel A. Öztürk
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