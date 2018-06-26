Firefox, Yakında Hack'lendiğinizi Söyleyebilecek

Firefox, gücünü Have I Been Pwned ile birleştirerek faydalı bir işlev sunmaya hazırlanıyor!

Firefox, Yakında Hack'lendiğinizi Söyleyebilecek

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