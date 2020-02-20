Firefox'un Yeni VPN Hizmeti Android'de

Firefox'un VPN hizmeti artık Android'de de var. İşte beta aşamasındaki uygulamayı denemenin yolu...

Firefox'un Yeni VPN Hizmeti Android'de

Mozilla'nın bir süre önce ortaya çıkan VPN hizmetinin artık bir Android uygulaması da var. Beta aşamasındaki uygulama, beta sürümünde "sınırlı bir süreyle" ayda 4,99 dolar talep ediyor. Yani hizmetin fiyatı, uygulamanın final sürümünde artabilir.

Mozilla, daha önce ücretsiz VPN hizmetine ABD'de erişmenizi sağlayan bir Firefox eklentisini yayınlamıştı. Firmanın Android'deki VPN hizmeti, sadece internet bağlantınızı bir vekil sunucu üzerinden yönlendirmekle kalmıyor ve cihaz koruması da sunuyor. Aylık ücret kapsamında beş cihazı koruma altına alabiliyor, VPN için 30'dan fazla ülkedeki sunucuları tercih edebiliyorsunuz.

Beta programına davetiyesi olanlar, Android uygulamasını Google Play üzerinden indirebiliyorlar. Davetiye için kayıt olabilirsiniz ancak ücretli hizmet için sıraya girmeniz gerektiğini söyleyelim. Sıra size geldiğinde Mozilla, Windows 10 uygulamasına da erişmenizi sağlayacak. Beta uygulaması diğer platformlara da gelecek ancak Mozilla, bunun ne zaman olacağını henüz açıklamadı.

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