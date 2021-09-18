Firefox, Yıllardır Kullandığı Google Arama Motorunu Bing ile Değiştiriyor!

Mozilla, Firefox için varsayılan arama motoru olarak Microsoft'un Bing'ini test ediyor. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın 6'sından bu yana, toplam Firefox masaüstü kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 1'i bu erken teste tabi tutulmuş. Mozilla, bu test aşamasının yaklaşık beş ay sürmesini ve gelecek yıl Ocak ayına kadar tamamlanmasını planlıyor.
Mozilla'nın neden Firefox için varsayılan arama motoru olarak Google'ı Bing ile değiştirmek isteyebileceğinden emin olmasak da, Alman blog yazarı Sören Hentzschel, Mozilla ekibinin, mevcut Mozilla-Google arama anlaşmasının gelecek yıl başında biteceğini hatırlatıyor. Google ile olan arama sözleşmesinin uzatılmaması durumunda Bing, Mozilla için güvenlik liman olabilir. Başka bir deyişle Mozilla, Google ile yeniden anlaşma konusunda ya umutsuz, ya da zaten bu anlaşmayı uzatmayı kendisi istemiyor. Durum her nasıl olursa olsun, sonuçta kazananın Microsoft olacağına şüphe yok...
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