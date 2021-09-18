Firefox, Yıllardır Kullandığı Google Arama Motorunu Bing ile Değiştiriyor!

Mozilla, internet tarayıcısı Firefox'ta yıllardır varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullanıyor. Ama bu durum yakında değişecek gibi görünüyor; Google'ın yerini Microsoft'un Bing'i alacak!

Firefox'ta Google gidiyor, Bing geliyor

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