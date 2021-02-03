Google, Tahtını Microsoft'un Arama Motoru Bing'e Kaybetmenin Eşiğinde

Hükümet ve Google arasında yaşanan kriz, Google'ın bu dev ülkeden çekilmesiyle sonuçlanabilir. Eğer sonuç böyle olursa, Google'ın tahtına kimin oturacağı bile belli...