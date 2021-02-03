Google, Tahtını Microsoft'un Arama Motoru Bing'e Kaybetmenin Eşiğinde

Hükümet ve Google arasında yaşanan kriz, Google'ın bu dev ülkeden çekilmesiyle sonuçlanabilir. Eğer sonuç böyle olursa, Google'ın tahtına kimin oturacağı bile belli...

  • Ercan Uğurlu
Avustralya Hükümeti Google'dan Vazgeçmeye Yakın

Zaman zaman hükümetler ile teknoloji şirketleri çıkmaza girebiliyor ve bunun neticesinden de teknoloji şirketleri tüm servislerini o ülkeden çekebiliyor veya ülkede kalmak için hükümetler tarafından sunulan yaptırımlara boyun eğmek durumunda kalıyorlar. Daha önce pek çok kez ülkemizde de karşılaştığımız bu durumla, şimdi ise Avustralya karşı karşıya.

Google ile bir süredir restleşen Avustralya hükümeti, Google'ın ülkeden çekilmesine hazır. Hükümet b planını da yapmış ve Google ile ortak paydada buluşamazlar ise, çareyi Microsoft'ta arayacak.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı yeni açıklamada, hazırladıkları yeni yasanın Google tarafından kabul edilmemesi durumunda Microsoft ile anlaşabileceklerini duyurdu. Bu konuda Microsoft CEO'su Satya Nadella ile konuştuğunu ve büyük ölçüde anlaştıklarını söyleyen Morrison, Bing arama motorunun kullanılmaya başlamasının muhtemel olduğunun altını çizdi. Nadella da, Bing'in Google'dan daha iyi olduğu konusunda kendilerine çok güvendiklerini söylüyor.

Bing, şu an Avustralya'da en çok kullanılan ikinci arama motoru durumunda. Ancak bu alanda Google'ın yüzde 94'lük gibi ezici bir üstünlüğü var. Bing ise buna karşın pastadan yüzde 3.7'lik bir dilim alıyor.

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Google, Tahtını Microsoft'un Arama Motoru Bing'e Kaybetmenin Eşiğinde

 

 