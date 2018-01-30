Fitnes Uygulaması, Askeri Bilgileri mi Paylaşıyor?
Popüler uygulama, istemeden de olsa, hassas askeri bilgileri paylaşıyor olabilir!
Fitness takip uygulaması Strava, hassas askeri bilgileri mi yayınlıyor? Şirketin "Global Heatmap"ı, kullanıcılarının dünyadaki egzersiz rotalarını gösteriyor. Sorun şu ki, bu rotalardan bazıları, denizaşırı ABD askerlerini de açık bir biçimde gösteriyor gibi görünüyor. Başka bir deyişle gizli bir askeri üs, Global Heatmap üzerinden açıkça ortaya çıkartılabiliyor.
Fitness izleme şirketi Strava, ilk kez Kasım ayında, dünya çapındaki kullanıcı aktivitelerini harita üzerinde gösteren işlevi eklemişti. Tartışmalar ise geçtiğimiz Cuma günü başladı.
Cuma günü, uluslararası güvenlik görevlisi ve Orta Doğu konusunda eğitim gören Avustralyalı Nathan Ruser, Suriye'ye odaklanarak bu konuda tweet etmeye karar verdi: "Dedim ki, acaba ABD askerlerini gösteriyor mu? Harita bir Noel ağacı gibi aydınlandı."
Askeri uzmanlar, askerler ve internetin büyük kısmı, etkinliklerin kanıtlarını araştırıyor. Bu hassas bölgelerin ve etkinlik bilgisinin serbestçe ortaya dökülmesinin bir askeri güvenlik sorunu olup olmayacağını herkes merak ediyor.
Diğer taraftan Strava, uygulamanın paylaştığı bilgileri sınırlama konusunda kullanıcıları daha iyi eğitmeyi planladığını söylüyor...
H. Hüseyin Öztürk
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