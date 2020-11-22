Flash Ölmüş Olabilir; Ama İnternette Yaşamaya Devam Ediyor

Adobe'un Flash'ı öldürme kararının ardından tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini alan Flash, artık Homestar Runner gibi Flash içeriği arşivinde yaşıyor.

  • Ercan Uğurlu
Flash öldü, Ama İnternette Yaşıyor!

Adobe Flash, özellikle 90'lı yıllarda fazlasıyla popüler olmuştu ve kısa zamana kadar da kullanılıyordu. Fakat önce Apple gibi devlerin, ardından da bizzat Adobe'un Flash için desteği kesmeye karar vermesi, bir dönemin popüler aracı için yolun sonu anlamına geldi. Fakat Internet Archive, Adobe'un Flash desteğini kesmesinden önce tanınan bazı animasyonları ölümsüzleştirmek adına bir koleksiyon oluşturmuş durumda.

Kütüphaneye eklenen içerikler büyümeye devam ederken, son 24 saat içinde 1.000'in üzerinde girdi eklendi. Eğer Flash'a ilginiz varsa, bu kütüphanede bir hayli zaman geçirebilirsiniz. Zira aralarında bizim de tanıyabileceğimiz çok sayıda içerik yer alıyor.

Internet Archive'in hızla büyüyen Flash koleksiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

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