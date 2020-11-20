RAM Nedir? Ne işe yarıyor? Kimin Ne Kadar RAM'e İhtiyacı Var?

RAM Nedir, Kimin Ne Kadar RAM'e İhtiyacı Var? PC'nizin en önemli parçalarından biri olan RAM, yani bellek tam olarak ne işe yarıyor? Bu makalede RAM ile ilgili merak edilen sorulara yanıt veriyor.