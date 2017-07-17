For Honor'un Düşük Oyuncu Sayısı Haberi Yalan Mı?
Ubisoft, For Honor'ın oyuncu sayısıyla ilgili dedikoduların yalan oluğunu açıkladı!
Birkaç ay önce, Ubisoft'un aksiyon oyunu For Honor'un hızla oyuncu kaybettiğine dair haberler görmüştük. Steam istatistiklerine göre, oyun ilk çıktığında 41,000 oyuncu çekmesine rağmen iki hafta sonra günlük sadece 15,000 oyuncu sayısına düşmüştü. Bu %63'ün üzerinde büyük bir düşüş.
Şimdi ise, bir Ubisoft temsilcisi buna karşı çıktı ve For Honor'un hala çok sayıda oyuncusunun olduğunu söyledi.
Game Rant'teki habere göre bir For Honor canlı yayınında Ubisoft Topluluk Geliştiricisi Eric Pope düşük oyuncu sayısına dair haberleri reddetti ve oyun için gelecek yamayı açıkladı.
Habere göre, Eric Rope "For Honor'da hala çok oyuncumuz var -- ister inanın ister inanmayın, bunlar yalan haberler" demiş.
Düşük oyuncu sayısı haberlerinin sadece Steam'ın kullanıcı altyapısına baktığını unutmamak gerek, birçok haber kaynağı buradaki düşüşü PS4 ve Xbox One gibi başka platformlarda da düşüş olacağı şeklinde genellemiş.
Bu yüzden, oyunun Steam'de aktif oyuncu kaybettiği doğru olabilir, fakat görünüşe bakılırsa diğer platformlardaki kullanıcı sayısı bu haberleri inkar edebilecek kadar büyük.
Şubat 2017'de çıktığından beri, For Honor %45 gibi çok düşük bir puanla Steam'de bulunuyor, binlerce oyuncu oyunun kötü eşleştirme sisteminden şikayetçi.
H. Hüseyin Öztürk
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