Formula 1 de Video Destekli Hakem (VAR) Teknolojisine Geçiyor...

2021 Formula 1 sezonu, kimilerine göre pek hoş sayılamayacak bir şekilde sona erdi ve FIA, teknolojinin bunun tekrarlanmasını önleyeceğini umuyor. Bir dizi değişikliğin parçası olarak Formula 1, futbolda kullanılan Video Destekli Hakem (VAR) sistemine benzer bir "Sanal Yarış Kontrol Odası" uygulamaya koyacak. Bu sistem pistin dışında duracak ve "en modern teknolojik araçları" kullanarak kuralları uygulamak için yarış direktörü ile gerçek zamanlı bağlantı kuracak.
Yarış direktörü, baskıyı azaltmak için doğrudan telsiz iletişiminden de kesilecek. Hala soru sormak mümkün olacak, ancak bu sorular için katı bir prosedür uygulanacak.
Bu karar, Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'sinin tartışmalı bir şekilde sona ermesinden sonra geldi. Lewis Hamilton yarışın liderliğindeydi ve güvenlik aracının arkasında bekleyerek rakibi Max Verstappen'in kendisine rakip olmasını engelleyen, bir tur gerideki beş sürücü bulunuyordu. Ancak yarış direktörü Michael Masi, tartışmalı bir şekilde arkadaki sürücülerin güvenlik aracını geçerek kendilerini "tur bindirilmiş" konumdan çıkartmalarını sağlayan bir karar verdi ve bu da Verstappen'in Hamilton'ın liderliğine çok daha kolay bir şekilde meydan okumasına imkan tanıdı. Verstappen, yeni lastiklerin yardımıyla, aşınmış lastikler kullanan Hamilton'ı geçerek yarışı birinci bitirdi ve Sürücüler Şampiyonasını kazandı.
Mercedes takımı, Masi'nin kararına itiraz etti. Ayrıca takım, Verstappen'in ön kanadının güvenlik aracının arkasındayken Hamilton'ı kısa süreliğine geçtiğini iddia etti. Yarış delegeleri itirazı reddetti.
Sanal kontrol odasının F1 kurallarının uygulanmasını iyileştireceğinin garantisi bulunmasa da, bu yeni karar ve VAR, hakemlik tekniklerinde yaşanan değişimleri temsil ediyor. Spor ligleri, artık yalnızca insan yargısına güvenmeyi kabul etmek istemiyor gibi görünüyor. Teknoloji, yarış direktörlerinin veya hakemlerin yerini almıyor, ancak kararların inceleme altında tutulmasını sağlayabiliyor...
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