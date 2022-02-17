Ferrari, 2022 Formula 1 Aracı F1-75'i Resmi Olarak Tanıttı!

Ferrari, her ne kadar Formula 1 dünyasının en popüler takımlarından biri de olsa, son yıllarda eski parlak günlerinin bir hayli uzağında. Ve bu gidişi 2022 sezonunda değiştirmek istedikleri de bir gerçek.
Ferrari'nin bu amaça geliştirdiği yeni F1 canavarı F1-75, bugün İtalya'daki Maranello merkezinde tanıtıldı. Böylece Ferrari, 2022 sezonu için yeni aracını tanıtan yedinci takım oldu.
Uzun süredir Ferrai'nin ana sponsoru konumunda bulunan Philip Morris'in bu ortaklıktan çıkışı ile birlikte Ferrari de önümüzdeki sezon için kırmızı ve siyah bir tasarıma geçmiş durumda. Yeni tasarımda siyah ön ve arka kanatların yanı sıra, ön kısımdaki araç numarası da siyah. Otomobilde ayrıca, piyasaya sürülen ilk Ferrari otomobilinin 75. Yılına atıfta bulunanı bir logo dikkat çekiyor.
Ferrari, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile yarışacak. Takım, 2020'de sadece bir pol pozisyonu ve dört podyum kazanabilmişti. Bu da onları, markalar şampiyonasında üçüncü basamağa taşımıştı.
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