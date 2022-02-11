Fortnite İçin Bir Kötü Haber Daha: Steam Deck Hayali Suya Düştü!

Epic ve Steam arasındaki Fortnite krizi büyüyor. Daha önce hakları Epic Games'in elinde bulunan Fortnite'ın Steam'de de yer alabileceği haberleri sonrasında şirketin patronu Tim Sweeney, Fortnite'ın Steam Deck'te yer almayacağını bildirdi. Bu da, oyunun Steam'e de gelmeyeceğini gösteriyor.
Aslında haber Fortnite'ı Proton uyumlu hale getirmek için yapılan birtakım girişimler sonrası ortaya çıktı denenebilir. Bu tür hamlelerle beraber Fortnite'ı Steam için de uygun bir oyun haline gelir mi sorusu doğmuş ve akabinde ise Epic CEO'su Tim Sweeney, gereken açıklamayı yapmış.
Twitter üzerinden gelen, "Fortnite'ı, Proton/Wine'ı Linux'ta Easy Anti Cheat ve BattlEye gibi hile karşıtı uygulamalarla uyumlu hale getirmek için güncelleme planınız var mı?" sorusuna, Tim Sweeney şu şekilde cevap veriyor: "Fortnite için hayır, ancak Steam Deck ile Easy Anti Cheat uyumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf ediliyor. Özel olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli çekirdek yapılandırmaları altında hile noktasında geniş ölçekte mücadele edebileceğimize dair güvenimiz yok."
Buradan çıkan sonuç ise özetle, Fortnite, Steam'e gelmeyecek ve Steam Deck'te de oynanmayacak. Fakat diğer yandan bu açıklama, şu tür haberlerin de ortaya çıkmasına sebep oldu: "CEO kendi ürününe güvenmiyor!" Bakalım bu konu nereye gidecek...
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