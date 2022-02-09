Ekonomistlerden Çok Tartışılacak COVID-19 ve Karantina Raporu

Ekonomistler tarafından yayınlanan COVID-19'da karantina etkisi raporu, kapanma kararlarıyla ilgili tartışmaları tekrar alevlendirdi.

  • Levent Öztürk
Ekonomistlerden COVID-19 karantina raporu

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