Fortnite, Sadece Galaxy Note 9'a Gelmiyor
Yeni bilgiye göre Fortnite sadece Samsung Note 9'a özel olmayabilir ve bu tablete de gelebilir!
Fortnite'ın Android sürümü, Google Play Store'da yayınlanmayacak, ancak Samsung'un uygulama mağazasında Galaxy Note 9 ve Tab S4 için özel olarak piyasaya sürülebilir gibi gözüküyor.
Bu yeni bilgi, Samsung'un yeni üst seviye tabletinde, XDA Developers forumunun verilerinin incelenmesi ile sızan bir Fortnite APK'sında keşfedildi. Sızan APK, kullanıcıların oyunu henüz oynamasına izin vermezken, bazı aydınlatıcı ayrıntıları paylaşıyor - örneğin Galaxy Note 9 ve Tab S4 için donanım kontrolü.
Android için Fortnite'ın Samsung Galaxy Note 9 ve Tab S4 için 30 günlük bir özel olma süresi ile sunulacak. Bununla birlikte, Android Headlines'dan gelen ikinci bir rapora göre, bu özellik Samsung Galaxy S9 ve S8 dahil olmak üzere diğer Galaxy cihazları için 90 güne kadar uzayabilir.
Bunların hepsi, Fortnite'ın Google Play Store'u atlamasına rağmen, Samsung'un uygulama içi satın alma API'sine referans veren bir satırla desteklenerek Samsung'un kendi uygulama mağazasını kullanabileceğine inanmamıza neden oluyor.
Google'ın Play Store'u, uygulama satışlarında %30'luk bir kesinti uyguluyor ve bu durum, Fortnite dağıtımcısı Epic Games tarafından Google'ın resmi mağazasını atlamak için birincil neden olarak belirtiliyor. Öte yandan, Samsung, oyun dağıtımcısı ile bir anlaşmaya yapabilir ve sadece kullanıcıların bir kereliğine Samsung ID ve şifrelerini hatırlamasını isteyebilir.
Bu yaklaşım, Samsung kullanıcıları için APK'yı dışarıdan yükleme ihtiyacını – ve bu yazılımla birlikte gelen tüm güvenlik açıklarını kapatma gereksinimini – ortadan kaldıran büyük bir avantaj olabilir. Bununla birlikte, tam olarak nasıl bir sunum olacağını anlamak için 9 Ağustos Perşembe günü, yanı yarınki Samsung Unpacked 2018 etkinliğini bekleyeceğiz.
Levent Öztürk
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