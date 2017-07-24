Forza 7'den Gerçek 4K Ekran Görüntüsü!
Beklenen oyunun yayınlanan yeni görüntüsü, gerçek 4K oyunların ne kadar detaylı olabildiklerini gösteriyor...
Yarış oyunları söz konusu olduğunda yıllardır, Microsoft'un Forza oyunları ilk sıralarda yer alan isimlerden biri olmayı başarıyor. Bu yılın E3 konferansında da yapımcı Turn10 resmi olarak yaptığı duyuruda serinin yeni Xbox One X üzerinde 4K 60fps oyun deneyimi sunacağını ve bunun yanı sıra 4K içeriğe sahip olacağını söyledi.
Şu ana kadar 4K içeriğin ne olduğunu anlamak oldukça zordu ve bunun en büyük sebebi de, 4K'dan düşük çözünürlüklerde bunun her zaman fark edilebilen bir şey olmamasıydı. Ancak Turn10, internet sitesinde yayınladığı, geçtiğimiz yılın Forza Horizon 3'ünün kapak aracı olan Lamborghini Centenario'nun iç görüntüsü ile bu farkın en net gösterimlerinden birini yapmış oldu.
Gösterilen araba, inanılmaz derecede detaylı bir görüntü sunmakta ve hatta direksiyon ile gösterge panelinde kullanılan malzemelerin çevresindeki ışık dağılımları bile ayrıntılı bir şekilde fark edilebilmekte. Bir Twitter kullanıcısı, bu görüntüyü bir önceki oyun olan Forza Motorsport 6'dan 1080p bir görüntü ile yan yana koyarak, aradaki farkı çok daha net bir şekilde göstermiş.
Forza Motorsport 7, Xbox one için 3 Ekim tarihinde yayınlanacak ve Windows 10 için de sunulacak. Oyun, Xbox One için 1080p 60fps olarak oynanabilecek ve Turn10'un söylediğine göre Xbox One X için 4K 60fps bir sürüm de 7 Kasım tarihinde 499 dolar fiyatı ile sunulacak...
Levent Öztürk
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