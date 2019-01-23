Forza Horizon 4 7 milyon oyuncuyu geçti

Sevilen yarış oyunu Forza Horizon 4, 7 milyon oyuncuyu geçmeyi başardı!

  • Levent Öztürk
Forza 7 milyonu geçti...

Playground Games'in açık-dünya yarış oyunu Forza Horizon 4, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yayımlanmasından beri yedi milyon oyuncuyu aşmayı başardı. Bu devasa sayı, Xbox One konsol ailesi ve Windows 10 PC oyuncularını içeriyor.

Oyunun yayımlanma haftasında Birleşik Krallık'ın stüdyo tarafından resmedilen şeklini deneyimleyen iki milyonun üzerinde oyuncu bulunuyordu ve bu da Forza'nın "bu konsol neslinin en fazla satan yarış markası" tahtını korumasına yardımcı olmaktaydı. Takip eden üç ay içerisinde beş milyon oyuncu daha kazanmanın da pek küçümsenebilecek bir şey olmadığı söylenebilir.

Bu oyuncuların ne kadarının direkt olarak oyunu satın almak yerine Xbox Game Pass'ı kullandığı belirtilmiş değil ancak bu sayının milyonlarda olması mümkün. Ancak Microsoft'un oyun üyeliği hizmetini sunma biçimi düşünülürse, firmanın amacının bu olması da mümkün.

Oyun düzenli güncellemeler almaya devam ediyor ve ilk genişletme paketi "Fortune Island" bu ay oyunculara sunuldu.

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