Fosil Yakıtla Çalışan Araçlar Tamamen Yasaklanıyor. Tarih Belli Oldu!

Elektrikli otomobillerin global çapta büyük rağbet görmesi ve sera gazı emisyonlarını düşürme çalışmaları, yakın gelecekte fosil yakıtla çalışan araçların sonunu hazırlıyor. Hatta elektrikli otomobil dönüşümünde önemli katkıda bulunan ABD'de bununla ilgili yasa hazırlandı bile. Yasayı onaylayan ilk şehir ise New York oldu.
14 yıl sonra, yani 2035 yılından sonra New York'ta fosil yakıtla çalışan araçlar satılmayacak. Şimdilik New York'ta satılan yeni araçların yalnızca yüzde 1'i tamamen elektrikli olurken, bu oranın 2035 yılına kadar artması bekleniyor. Akabinde ise 2035 yılından itibaren şehirde tamamen elektrikli otomobil satışı yapılacak.
14 yıl içinde uygulanacak yöntemle beraber eyaletin sera gazı emisyon oranının yüzde 35 oranında azalacağı düşünülürken, 2035'ten sonra tamamen elektrikli araçlara dönüşüm ile beraber 2050 yılına kadar bu oranın yüzde 85 seviyesine ulaşması bekleniyor.
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