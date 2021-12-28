Fransa'dan Bir İlk: Dünya'nın İlk Işıkla Çalışan Süper Bilgisayarı Yapıldı!

Fransa'nın Jean Zay isimli süper bilgisayarı, dünyanın en güçlü bilgisayarlarından biri olarak anılıyor ve şu anda Top500 listesinde 105'inci sırada yer alıyor. Ancak hepsi bu kadarla sınırlı değil. Jean Zay, şimdi de dünyanın fotonik yardımcı işlemciye sahip ilk süper bilgisayarı. Peki, bu ne anlama geliyor?
Jean Zay, elektrik akımı kullanan geleneksel işlemcilerin aksine fotonik yardımcı işlemcisi sayesinde bilgileri ışık kullanarak iletiyor ve işliyor. Şirketin fotonik yardımcı işlemcisi, Fransa'nın süper bilgisayarları üzerinde çalışan kurumları olan GENCI ve IDRIS ile bir pilot program kapsamında Jean Zay süper bilgisayarına eklenmiş. Bu sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda endüstri için de bir ilki temsil ediyor.
LightOn adı verilen fotonik yardımcı işlemcisinden önümüzdeki birkaç ay içinde makine öğrenimi temelleri, diferansiyel gizlilik, uydu görüntüleme analizi ve doğal dil işleme görevleri üzerinde araştırma yapmak için kullanılması planlanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın