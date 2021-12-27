SpaceX'in Falcon 9 Roketi, 2021'i "Dalya Diyerek" Tamamladı!

SpaceX, 100. başarılı Falcon 9 inişini gerçekleştirerek 2021 yılına görkemli bir "elveda" dedi!

SpaceX'in Falcon 9'u "dalya" dedi!

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