SpaceX'in Falcon 9 Roketi, 2021'i "Dalya Diyerek" Tamamladı!

SpaceX, bir Falcon 9 roketini Dünya'ya her indirdiğinde büyük ilgi çekmeyi başarıyor. Zira daha önce hiç kimse roketlerle böyle bir şey yapabilmiş değildi. Ancak bu, artık sıradan bir hale geldi, çoğumuz SpaceX'in kaç roket attığını ve geri getirdiğini bilmiyoruz bile.
Firmanın 2021'deki son fırlatmasında Falcon 9 roketi Dragon kapsülünü yörüngeye götürdü, sonra geri döndü ve bir drone gemisine başarıyla indi. Bu son görev aslında şirket için inanılmaz başarılarla dolu bir yılın sonunda, Falcon 9 roketinin 100. inişini de temsil ediyor.
Dönüm noktası olan fırlatma 21 Aralık'ın erken saatlerinde NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A fırlatma platformundan gerçekleştirildi. Falcon 9 fırlatma rampasından ayrıldı ve on iki dakika sonra roketin ikinci aşaması ayrılarak uzay yolculuğuna devam etti. Dragon kapsülü yarın Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşarak 24. SpaceX kargo uçuşunu tamamlayacak.
Başarılı fırlatmanın ardından, roket, 100. iniş için dron gemisi "Sadece Talimatları Okuyun" ile buluşmak üzere öngörülen rotası boyunca Dünya'ya geri döndü.
SpaceX şimdiye kadar 138 başarılı fırlatma gerçekleştirildi. Görevin yapısına ve yakıt gereksinimleri gerekçelerine bağlı olarak bazı Falcon roketleri Dünya'ya geri dönmüyor.
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