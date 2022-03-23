FRC İstanbul Regıonal Robotik Turnuvası Türkiye Şampiyonu Doğa Koleji

Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olan "FRC First Robotic Competition" İstanbul Turnuvası'nda #8599 numara ve Sharpline ismiyle mücadele eden Doğa Koleji Samsun Kampüsü Robotik Takımı, 50 takım ile yarışarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonu Doğa Koleji

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