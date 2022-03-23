FRC İstanbul Regıonal Robotik Turnuvası Türkiye Şampiyonu Doğa Koleji

Doğa Koleji şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyerek First Robotic Competition (FRC) İstanbul Turnuvası'na başarısıyla damgasını vurdu. Doğa Koleji Samsun Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri tarafından 2020 yılında kurulan #8599 takım numaralı Sharpline Robotik takımı, 15-16-17 Mart tarihlerinde 50 takımın katıldığı ve üç gün süren İSTANBUL REGIONAL turnuvasında Türkiye Şampiyonu oldu. Yılın temasına uygun olarak mühendislik becerilerini kullanarak robot inşa eden Doğa Koleji Samsun Kampüsü Sharpline takımı aynı zamanda okullarında ve çevrelerinde mühendislik alanında yarattıkları başarı ve ilham için en inovatif takıma verilen ödül olan "Rookie Inspiration" ödülünü de almaya hak kazandı.
Şampiyonluk ve "Rookie Inspiration" ödülünü kazanan öğrenciler, çok mutlu olduklarını kaydederek başta Doğa Koleji Samsun Kampüsü Kurucusu Aykut Gezmiş olmak üzere mentor öğretmenleri Murat Kaya ve tüm Doğa Kolejine destek ve katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Yarışmaya hazırlık süreçlerini aktaran öğrenciler "Takımdaki üyelerin mekanik yazılım, sponsorluk ve sosyal medya tanıtım bölümlerine ayrıldığı bir iş bölümü bulunmaktadır. Yaklaşık 6 haftalık robot tasarım ve yapım süreci boyunca okul dışı saatlerde ve çok çalışarak bu başarıya imza attık." şeklinde konuştu.
"Gururluyuz"
Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, öğrencileri tebrik ederek "Geleceğin teknoloji üreten bireylerini yetiştirdiğimiz Fen ve Teknoloji Liselerimizin bu başarısı bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıcalıklı lise eğitimi ile öğrencilerimizi, araştırmacı, yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacakları şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
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