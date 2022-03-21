Windows 11'den, Müziği Ses CD'lerinden Dinlemeyi Sevenlere Yeni Sürpriz

Microsoft kısa bir süre önce Windows 11 build 22579'u geliştirici kanalında, Windows Insiders için yayımladı. Yeni yapı, Başlat menüsündeki klasörler ve dokunmatik gezinme gibi mevcut özellikleri geliştirmeye odaklanıyor. Ayrıca, beklenmedik bir değişiklikle, yeni bir Media Player özelliği getiriyor: Ses CD'si desteği.
Kompakt diskler (CD) artık herkesin en sevdiği müzik çalma yöntemi değil. Yine de bazı müşteriler bu nostaljik ürünleri satın almaya devam ediyor. Ayrıca, 2021'de, ABD'deki CD satışları yirmi yıldan beri ilk kez yükselerek 46,6 milyona ulaştı. Kompakt disklerde müziğin keyfini çıkaranlardan biriyseniz, CD'leri çalmak için artık Windows 11'deki yeni Media Player uygulamasını kullanabilirsiniz.
Microsoft, Windows 11 Media Player uygulamasına Ses CD'si desteği ekledi. Program, menüsünde artık, takılı diskten müzik çalmanıza izin veren bir "Audio CD" seçeneği bulunuyor. En son sürümdeki diğer değişiklikler, tema değiştirmeyi ve medya içeriği sürükle ve bırak deneyimini iyileştiriyor.
Media Player'ın Windows 11'deki Ses CD'leri için tek uygulama olmadığını belirtmekte de fayda var. Ama yeni Media Player uygulamasının en son güncellemesiyle, kullanıcıların optik disklerden müzik çalmak için bir uygulaması daha olması güzel bir gelişme.
Şimdilik, Media Player uygulamasındaki Ses CD'si desteği yalnızca Windows Insider'lar için mevcut. Ancak yakında kararlı kanala geçeceğine eminiz...
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