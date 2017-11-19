Galaxy A Serisi, Galaxy S'lere mi Yaklaşıyor?
Bu sızıntı, Samsung'un orta seviye Galaxy A serisinin isim düzeninde önemli bir değişiklik yapacağını söylüyor!
Samsung'un bir sonraki Galaxy A serisi telefonlarından gelen yeni sızıntı, içerdiği çelişkiyle kafaları karıştırdı.
Twitter'daki sızıntı hesaplarından @mmddj_china, Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8 Plus'tan (2018) bahseden bir "görüntü" paylaştı. Paylaşım iki telefonun adından ibaret olsa Sammobile'a göre Samsung, Galaxy A serisini amiral gemisi Galaxy S serisi ile yaklaştırabilir. Galaxy A ve Galaxy S serisi telefonlar, cam ön ve arka yüzleriyle aynı tasarım dillerini zaten paylaşıyorlar. Infinity Display'in A serisine eklenmesiyle birlikte cihazlar arasında neredeyse görsel bir fark kalmayacak.
?????? pic.twitter.com/LQsPOlkxrw— ????? (@MMDDJ_) 15 Kasım 2017
Bunun sonucu olarak bir sonraki Galaxy A5 ve A7'nin isim düzeni, Galaxy S8'deki gibi olabilir, yani isimlerindeki rakamlar 8'e dönüşebilir. Galaxy S8'in adını örnek alan telefonlar, Galaxy A8 ve A8 Plus ismiyle gelirken 2019'da A9 adını görebiliriz. Sammobile, Galaxy A3'ün ise bundan sonra üretilmeyeceğine inanıyor.
Samsung'un daha önce benzer bir hamleyle Galaxy Note 6'yı atlayıp, talihsiz Galaxy Note 7 ismini kullandığını biliyoruz. Firma A serisinin ismini amiral gemisi serisiyle benzer hale getirerek telefonlarını müşterilerine daha kolay anlatabilir.
Yine de sızıntının güvenilir bir kaynaktan gelmediğini ve her şeyin bir söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. İsim değişikliğinin herkes alışana kadar, ilk aşamada kafaları karıştırması da muhtemel.
Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Samsung, Galaxy A serisinin adını gerçekten değiştiriyor olabilir mi ve sizce bunu yapmalı mı?
Zeynel A. Öztürk
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